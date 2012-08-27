香港、上海或新加坡未来10年有望成全球顶级金融中心

****澳新经济指标预测--2月22日-3月1日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦8月27日电---据猎头公司Astbury Marsden进行的一项调查，英国顶级交易员和交易商在金融风暴中很受伤，他们认为未来10年将有一个亚洲城市成为世界顶级金融中心。
调查显示，在首选地点上，他们还将伦敦放到了新加坡和纽约之后。
此次调查访问了450位英国投行家，近三分之二的人称，香港、上海或新加坡将在10年内成为全球顶级金融中心。
五分之一的人认为伦敦将在2022年成为头号金融中心，六分之一的人认为纽约会是头号金融中心。
Astbury Marsden运营高管Mark Cameron称，“新加坡等地快速成长、低税和拥有对银行业友好的氛围，相对高税和有反银行家氛围的伦敦和纽约来说，是完美的解决方案。”
该份年度“首选地点调查”还发现，新加坡是英国银行家最喜欢的居住城市，31%的人有这种想法，去年的比例为27%。
纽约排第二，得票率为20%；伦敦下滑到第三位，得票率为19%，去年为22%。
“金融危机开始以来，西方的金融中心遭受重创，”Cameron称。
“新加坡和香港迅速利用伦敦和纽约所遭受的重创，向投行抛出橄榄枝，并对外派人员需求作出回应，”他补充称。（完）
--编译：程芳 发稿：王凤昌
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 102.12 +1.60 +1.59 1973308 京东 30.23 +0.38 +1.27 5130289 新浪 78.99 +3.37 +4.46 1172684 搜狐 41.62 +2.27 +5.77 743385 网易 293.44 -3.81 -1.28 1264574 百度 185.62 +0.45 +0.24 3465171 台湾 台湾积体电路