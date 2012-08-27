香港、上海或新加坡未来10年有望成全球顶级金融中心

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦8月27日电---据猎头公司Astbury Marsden进行的一项调查，英国顶级交易员和交易商在金融风暴中很受伤，他们认为未来10年将有一个亚洲城市成为世界顶级金融中心。

调查显示，在首选地点上，他们还将伦敦放到了新加坡和纽约之后。

此次调查访问了450位英国投行家，近三分之二的人称，香港、上海或新加坡将在10年内成为全球顶级金融中心。

五分之一的人认为伦敦将在2022年成为头号金融中心，六分之一的人认为纽约会是头号金融中心。

Astbury Marsden运营高管Mark Cameron称，“新加坡等地快速成长、低税和拥有对银行业友好的氛围，相对高税和有反银行家氛围的伦敦和纽约来说，是完美的解决方案。”

该份年度“首选地点调查”还发现，新加坡是英国银行家最喜欢的居住城市，31%的人有这种想法，去年的比例为27%。

纽约排第二，得票率为20%；伦敦下滑到第三位，得票率为19%，去年为22%。

“金融危机开始以来，西方的金融中心遭受重创，”Cameron称。

“新加坡和香港迅速利用伦敦和纽约所遭受的重创，向投行抛出橄榄枝，并对外派人员需求作出回应，”他补充称。（完）