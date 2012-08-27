〔路透基点〕两家银行签署统一企业3,000万美元一年期循环信贷--RLPC

路透香港8月27日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士称,三菱东京日联银行和农林中央金库新加坡分行已于8月15日签署统一企业中国控股有限公司的3,000万美元一年期循环信贷案.

三菱东京日联银行为委托主办行兼额度分配行,承贷2,000万美元;农林中央金库新加坡分行为参与行,承贷1,000万美元.

筹得款项将作为营运资本.

借款方7月时签署了1.7亿美元无担保五年期循环信贷,利率较两个月、三个月和六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码105个基点,最高费用为25个基点.若TAIFX和Libor的利差超过38个基点,借款方将支付所有超过的利率部分.

就在同一个月,借款方还签署了10亿元人民币(1.57亿美元)三年期循环贷款案,利率为较中国银行和汇丰控股(HSBC)离岸人民币香港银行同业拆息港元利率期货合约(Hibor)一个月、两个月、三个月或六个月平均水准加码150个基点.

借款方为在香港上市的台湾统一企业的子公司.(完)