〔路透基点〕两家银行签署统一企业3,000万美元一年期循环信贷--RLPC

****澳新经济指标预测--2月22日-3月1日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
路透香港8月27日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士称,三菱东京日联银行和农林中央金库新加坡分行已于8月15日签署统一企业中国控股有限公司的3,000万美元一年期循环信贷案.
三菱东京日联银行为委托主办行兼额度分配行,承贷2,000万美元;农林中央金库新加坡分行为参与行,承贷1,000万美元.
筹得款项将作为营运资本.
借款方7月时签署了1.7亿美元无担保五年期循环信贷,利率较两个月、三个月和六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码105个基点,最高费用为25个基点.若TAIFX和Libor的利差超过38个基点,借款方将支付所有超过的利率部分.
就在同一个月,借款方还签署了10亿元人民币(1.57亿美元)三年期循环贷款案,利率为较中国银行和汇丰控股(HSBC)离岸人民币香港银行同业拆息港元利率期货合约(Hibor)一个月、两个月、三个月或六个月平均水准加码150个基点.
借款方为在香港上市的台湾统一企业的子公司.(完)
--编译 王翔琼;审校 于春红
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 102.12 +1.60 +1.59 1973308 京东 30.23 +0.38 +1.27 5130289 新浪 78.99 +3.37 +4.46 1172684 搜狐 41.62 +2.27 +5.77 743385 网易 293.44 -3.81 -1.28 1264574 百度 185.62 +0.45 +0.24 3465171 台湾 台湾积体电路