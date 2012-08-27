〔路透基点〕四川成渝高速拟将1.6亿美元两年期境外贷款转为点心贷款

路透香港8月27日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,四川成渝高速公路股份有限公司已要求将其1.6亿美元两年期境外贷款转为境外人民币(点心)贷款,此时距离本案的银团组建已过去两个多月.

据消息人士表示,借款方就最新调整的工具将提供4.3%的固定利率.

消息人士透露,委托主办行汇丰今日下午开始通知贷款方.其他条款仍然不变,包括交易规模,先付费用和期限.

贷款将按季度分三期不等额偿还,平均贷款期限为1.8125年.

银行受邀参与.承贷4,500万美元或更多的银行,先付费用为108.75个基点;承贷3,000-4,400万美元的银行,先付费用为101.5个基点.

在本案作出调整之前已有八到九家银行参与银团组建.由于该贷款获超额认购,贷款方得等待额度配置.

原先的美元交易利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码220个基点.承贷4,500万美元的银行可获含全部费用价码280个基点与委托主办行头衔,承贷3,000-4,400万美元的银行获得主办行头衔,价码为276个基点.所筹贷款用于运营资本.这将是借款人首笔境外贷款.

在2010年3月,四川成渝高速获得48.9亿元人民币(7.69亿美元)20年期境内贷款,利率为中国人民银行基准利率的90%.

最近点心贷款公开的公司包括中国重汽(香港)和统一企业中国控股有限公司.

中国重汽6月时要求其18亿元人民币两年期境外贷款的承贷规模从不到3,400万至5,000万元人民币(790万美元),利率为中国人民银行六个月利率的0.755倍,或为固定年利率4.3%,两者中取其高.

统一企业中国控股有限公司7月时扩大了其10亿元人民币的三年期循环信贷案规模,同时要求承贷规模介于0.6-1.2亿元人民币(1,890万美元),利率为较中国银行和汇丰控股离岸人民币香港银行同业拆息港元利率期货合约(Hibor)一个月、两个月、三个月或六个月平均水准加码150个基点.

四川成渝高速在香港和上海两地上市,运营有成渝高速、成雅高速、城北出口高速和成乐高速.(完)