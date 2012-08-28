《科技产业分析》苹果是怎样赢下与三星的专利官司？

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山8月27日电---2010年8月，就在三星电子(005930.KS)发布其Galaxy智能手机数月后，苹果(AAPL.O)一个律师团队飞到韩国。

已故苹果联合创始人乔布斯在当年夏季的一个会议上告诉三星高管，他认为三星基于谷歌(GOOG.O)安卓操作系统的Galaxy S手机是对iPhone的非法抄袭。但是鉴于两家公司紧密的合作关系--三星是苹果重要的部件供应商，他们似乎很可能通过协商解决问题。

苹果律师在第二份会议演示文稿直白的说：“安卓的设计，意在引导公司模仿iPhone的产品设计与策略。”

但据知情人士透露，三星与苹果当时的这一会议进展并不顺利。三星律师对于被指抄袭感到恼怒，并拿出一系列三星自己的专利，指责苹果未经允许擅自使用三星的专利。

这场会议使两家公司的根本分歧显现出来，并为更激烈的、在多国爆发的专利纠纷埋下伏笔。纠纷导致美国法院周五判决三星侵犯苹果部分专利，三星须赔偿10.5亿美元，而由于陪审团认定三星“蓄意”侵权，苹果可寻求三倍的赔偿。

三星目前的主要智能手机和平板电脑产品可能在美国遭到禁售。三星股价周一盘中重挫7%，为近四年来最大单日跌幅，市值蒸发120亿美元。

三星称将寻求推翻这一裁决，而世界范围内科技巨头之间的专利战还远远没有结束。但目前看来，本案的判决至少将重塑这一行业竞争力量的平衡。

大多数专利纠纷，特别是在竞争对手之间的，能够达成和解而避免开庭。而在本案中，涉及利益巨大，两家公司最终对于这种经常模棱两可的纠纷持极为不同的看法。

接近此案的消息人士称，三星认为其牢牢掌握的无线通信专利很有价值，能够用于反击苹果的任何侵权指责。

三星还认为，苹果不能也不应该被允许宣称拥有iPhone矩形的样子及平直的正面等设计元素专利。

而苹果则认为其产品功能和设计专利处于知识产权食物链的最顶端，并展示了该公司专利的有效性，对于苹果针对安卓更大范围的专利战至关重要。

据法庭陈述、庭审证据以及对接近案件的数位消息人士的采访，两家公司一直未能缩小分歧。

在庭审中，三星律师失策的表示，若苹果胜诉将有损市场竞争。陪审团主席自身就拥有专利，他带领的陪审团更赞同苹果保护创新的要求。

三星在首尔的一名发言人未立即发表评论。

苹果2007年发布第一款iPhone，给手机市场带来了革命。但当年稍晚，仍是苹果合作伙伴的谷歌则推出“开放手机联盟”（Open Handset Alliance），旨在向所有厂商分发开放式的安卓系统。

谷歌的开放态度在想与苹果一争高下的生产商中大受欢迎。但这一策略激怒了乔布斯，2009年谷歌与苹果关系不和，谷歌时任CEO施密特（Eric Schmidt）离开苹果董事会。乔布斯的传记作者引述他的话称，谷歌是“巨盗”，并表示将就这一侵权事件发动“核战”。

继苹果三星2010年的会议失败之后，这两家公司的律师又相继在韩国、加州以及美国的其他地区举行了一系列会谈。

苹果律师希望能获得明确的专利费。2010年10月，他们得出结论，三星应为每部智能手机向苹果支付24美元，而每部平板电脑则需32美元。三星基于自身利润估计，苹果的要求将夺走任何其一部定价在450美元以下手机的逾一半利润。

并且，苹果的要求还未将其“独特用户体验”（unique user experience）专利包含在内。苹果专利授权负责人Boris Teksler表示：“我们明确说明了这一点。”

到2010年底，双方应分歧过大，会谈终止。

苹果希望凭藉与三星的合作关系，双方不必对簿公堂，但三星并不屈服于苹果的压力，反而拿自身的专利反诉苹果侵权，其中包括一项与移动设备如何通过无线网络发送和接收信息相关的专利。

三星本可要求苹果支付2.4%的专利费，即每部设备14.40美元。

但三星过去一直致力于在公平条件基础上将其无线专利授予竞争对手，以便该技术成为行业标准的一部分。法庭一般不情愿禁止企业使用此类“不得不使用技术（standards essential）”专利，因而这些专利通常没有其他类型的知识产权有价值。

2011年初，三星发布Galaxy Tab 10.1平板电脑。对于苹果来说，这是对iPad明显的剽窃，且证明三星毫无改变其产品的意思。

2011年4月苹果在加州圣何塞一家联邦法庭起诉三星，称其明目张胆的剽窃苹果设计。三星也迅速反诉苹果。

在接下来一年，双方聘请的律师行赚了大笔律师费，但并无决定性的判决威胁任何一方。乔布斯2011年10月去世，库克继续推进这场专利纠纷，他表示自己是“很不情愿”地打这些专利官司。

上月，库克与三星电子执行长崔志成最后一次进行了协商，试图在美国法庭开庭前达成和解，但双方未能达成一致。三星认为，该公司除拥有“不得不使用技术”外，在下一代通讯技术--4G技术上的专利也强于苹果。

今年7月30日，苹果与三星专利纠纷开庭审理。陪审团最终裁定三星侵犯苹果六项专利。三星是否需要支付三倍于目前损失费金额的赔偿，将由主审法官高兰惠(Lucy Koh)在数周后作出裁决。（完）