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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 14:00 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元走势挣扎,因中国经济相关忧虑挥之不去

路透悉尼/惠灵顿8月27日电---澳元和新西兰元周一承压,在外界持续担忧中国经济状况之际走势脆弱.

然而市场表现大致平静,因投资者等待欧美采取具体的货币政策行动.

澳元兑美元AUD=D4跌至一个月低点1.0372美元;据一位交易商表示,继出现一来自英国账户的卖盘后,澳元跌破1.0420美元附近的关键支撑位.

澳元兑美元最新报1.0385,短线阻力位为日高1.0435,支撑位在1.0372.

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