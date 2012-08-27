《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月27日

****澳新经济指标预测--2月22日-3月1日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中铁十五局集团 5 2.5 12 8/30簿记建档 兴业银行 AA 8/31 9/3 ============================================================================================= *南天信息 4 2 12 8/30簿记建档 兴业银行 AA- 8/31 9/3 (000948.SZ) ============================================================================================= *新海宜 3 1 12 8/30簿记建档 建设银行 A+ 8/31 9/3 (002089.SZ) ============================================================================================= *江苏京沪高速 15 5 12 8/30簿记建档 光大银行 AA+ 8/31 9/3 ============================================================================================= 彩虹股份 16 8 12 8/27簿记建档 平安银行 AA- 8/28 8/29 (600707.SS) ============================================================================================= 国家电网公司 100 100 12 8/28簿记建档 工商银行 AAA 8/29 8/30 兴业银行 ============================================================================================= 新疆建设兵团 5 5 12 8/28簿记建档 兴业银行 AA- 8/29 8/30 农十二师公司 ============================================================================================= 广西玉柴机器 17 10 12 8/28簿记建档 工商银行 AA+ 8/29 8/30 ============================================================================================= 曙光股份 8 4 12 8/28簿记建档 浦发银行 AA- 8/30 8/31 (600303.SS) 中国银行 ============================================================================================= 鞍钢股份 60 30 12 8/29簿记建档 建设银行 AAA 8/30 8/31 (0347.HK)(000898.SZ) ============================================================================================= 南京禄口机场 11 11 12 8/29簿记建档 南京银行 AA+ 8/30 8/31 ============================================================================================= 湖南高速公路 24 9 12 8/29簿记建档 兴业银行 AA+ 8/30 8/31 建设开发总公司 进出口行 ============================================================================================= 国电集团 75 75 12 8/30簿记建档 农业银行 AAA 8/31 9/3 招商银行 ============================================================================================= 福建交通 5 5 12 8/30簿记建档 中信银行 AA 8/31 9/3 运输集团 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *滨化股份 15 7 5 9/4簿记建档 招商银行 AA 9/5 9/6 (601678.SS) ============================================================================================= 北京国有资本 100 100 5 8/28簿记建档 中国银行 AAA 8/29 8/30 经营中心 北京银行 ============================================================================================= 华能集团 30 15 10 8/29簿记建档 光大银行 AAA 8/30 8/31 交通银行 ============================================================================================= 中国化工集团 25 25 5 8/29簿记建档 进出口行 AAA 8/31 9/3 中国银行 ============================================================================================= 红星美凯龙 15 6 3 8/30簿记建档 工商银行 AA 8/31 9/3 家居集团 ============================================================================================= 山东招金集团 7 7 3 8/30簿记建档 建设银行 AA+ 8/31 9/3 中国银行 ============================================================================================= 中国节能 18 18 5 8/31簿记建档 民生银行 AAA 9/4 9/5 环保集团 ============================================================================================= 厦门建发集团 9 9 5 8/31簿记建档 光大银行 AA+ 9/3 9/4 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 丁淑琴; 审校 李宏薇
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 102.12 +1.60 +1.59 1973308 京东 30.23 +0.38 +1.27 5130289 新浪 78.99 +3.37 +4.46 1172684 搜狐 41.62 +2.27 +5.77 743385 网易 293.44 -3.81 -1.28 1264574 百度 185.62 +0.45 +0.24 3465171 台湾 台湾积体电路