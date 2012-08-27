《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月27日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中铁十五局集团 5 2.5 12 8/30簿记建档 兴业银行 AA 8/31 9/3 ============================================================================================= *南天信息 4 2 12 8/30簿记建档 兴业银行 AA- 8/31 9/3 ( 000948.SZ ) ============================================================================================= *新海宜 3 1 12 8/30簿记建档 建设银行 A+ 8/31 9/3 ( 002089.SZ ) ============================================================================================= *江苏京沪高速 15 5 12 8/30簿记建档 光大银行 AA+ 8/31 9/3 ============================================================================================= 彩虹股份 16 8 12 8/27簿记建档 平安银行 AA- 8/28 8/29 ( 600707.SS ) ============================================================================================= 国家电网公司 100 100 12 8/28簿记建档 工商银行 AAA 8/29 8/30 兴业银行 ============================================================================================= 新疆建设兵团 5 5 12 8/28簿记建档 兴业银行 AA- 8/29 8/30 农十二师公司 ============================================================================================= 广西玉柴机器 17 10 12 8/28簿记建档 工商银行 AA+ 8/29 8/30 ============================================================================================= 曙光股份 8 4 12 8/28簿记建档 浦发银行 AA- 8/30 8/31 ( 600303.SS ) 中国银行 ============================================================================================= 鞍钢股份 60 30 12 8/29簿记建档 建设银行 AAA 8/30 8/31 ( 0347.HK )( 000898.SZ ) ============================================================================================= 南京禄口机场 11 11 12 8/29簿记建档 南京银行 AA+ 8/30 8/31 ============================================================================================= 湖南高速公路 24 9 12 8/29簿记建档 兴业银行 AA+ 8/30 8/31 建设开发总公司 进出口行 ============================================================================================= 国电集团 75 75 12 8/30簿记建档 农业银行 AAA 8/31 9/3 招商银行 ============================================================================================= 福建交通 5 5 12 8/30簿记建档 中信银行 AA 8/31 9/3 运输集团 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *滨化股份 15 7 5 9/4簿记建档 招商银行 AA 9/5 9/6 ( 601678.SS ) ============================================================================================= 北京国有资本 100 100 5 8/28簿记建档 中国银行 AAA 8/29 8/30 经营中心 北京银行 ============================================================================================= 华能集团 30 15 10 8/29簿记建档 光大银行 AAA 8/30 8/31 交通银行 ============================================================================================= 中国化工集团 25 25 5 8/29簿记建档 进出口行 AAA 8/31 9/3 中国银行 ============================================================================================= 红星美凯龙 15 6 3 8/30簿记建档 工商银行 AA 8/31 9/3 家居集团 ============================================================================================= 山东招金集团 7 7 3 8/30簿记建档 建设银行 AA+ 8/31 9/3 中国银行 ============================================================================================= 中国节能 18 18 5 8/31簿记建档 民生银行 AAA 9/4 9/5 环保集团 ============================================================================================= 厦门建发集团 9 9 5 8/31簿记建档 光大银行 AA+ 9/3 9/4 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 丁淑琴; 审校 李宏薇