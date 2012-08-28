巴西希望引入更多专业人士移民

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透圣保罗8月24日电---一名巴西高官对路透表示，巴西政府正探索放宽移民规定的方式，旨在吸引更多的外国专业人士，帮助刺激经济增长。
缺乏技术工人是导致巴西经济几乎陷入停滞的众多瓶颈之一。从建筑工地到石油钻井平台再到技术操作，很多巴西公司难以找到符合条件的员工，例如，互联网巨头谷歌(GOOG.O)现在在巴西有39个职位空缺。
总统办公室战略创意团队负责人Ricardo Paes de Barros表示：“就劳动力市场而言，这个国家与世界其他国家的关系变得非常隔绝，这也正影响我们的竞争力。”
他在接受电话采访时表示：“我们希望改变这种局面，让巴西能在知识转移方面更好地与世界其他国家和地区联系起来。”
作为葡萄牙的前殖民地，巴西历史上一直很欢迎来自世界各地的移民，这点跟美国很像。在过去几个世纪里，巴西曾迎来过几波来自非洲、欧洲、日本的移民潮，近年来则有玻利维亚等来自贫困邻国的移民进入。
但上世纪后半段巴西经济的停滞使移民人口锐减。目前，外籍人士仅占巴西劳动力的0.3%，而20世纪初这一比例为7%。而面积跟巴西相仿的澳大利亚同样有移民传统，外籍人士占本国劳动力的比例约为20%。
对更宽松移民框架政策的讨论反映出巴西作为新兴经济体的新地位。
Paes de Barros表示：“我们需要让外籍人士占劳动力的比例达到2%-3%。这也意味着是现有水平的10倍。如果我们能做到，我们会安然无恙。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。