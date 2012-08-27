《美国FED焦点》联储考虑采取开放式QE,不预设规模和时间框架

路透华盛顿/纽约8月26日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)当前考虑一种非常规货币政策的新手段,这将令联储有更多的弹性空间来裁量刺激措施的规模.

尽管不能确定会推出新措施,而且任何新措施推出的时机仍存疑,但一些官员已经表示,任何新一轮的资产购买,也就是量化宽松,将是开放式的,也就是不会受限于固定规模和时间框架.

"我倾向于认为若美联储推出新一轮量化宽松,将会采取开放形式,"摩根大通首席美国经济分析师Michael Feroli称.他曾担任美联储经济学家.

因为不会设定限制,这种方法可能最终引发极其激进的行动,尤其是如果新措施与某一经济目标挂钩--例如将全国失业率从8.3%压低至7%.

不过Feroli认为,美联储很可能希望低调出手.

"比起过去震撼式量化宽松(QE),比较可能的结果其实是比更为谨慎的QE:最可能的是美联储承认在下次或下下次会议前推出更多QE,然后重新评估,而不具体给出停手的条件."

在两轮债券购买行动支出2.3万亿(兆)美元后,美联储在上周8月会议记录中暗示,除非经济快速回温,否则准备推出更多的刺激举措.

开放式的购债模式或许会帮助官员避开先行承诺大规模购债所带来的震撼,这亦可能拉拢政策委员会中一些不支持购债行动、担心通货膨胀的鹰派人士,而且美联储也不致在11月6日总统大选前遭受政界抨击.

经济学家称,这将使美联储可以以更为灵活的方式影响经济,但美联储大规模购债行动持续压低长期利率这一具有争议的做法也会增添新的强度.

"经济不会去理会固定的日期,它有自身的涨落起伏,"巴克莱资本驻纽约的资深美国分析师Michael Gapen表示.

长久以来,圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德一直支持将联储资产负债表当成每次会议讨论的政策工具,就像在2008年实施零利率之前,政策利率扮演的角色一样.

"市场有种想法,即既然有了QE1和QE2,那么QE3必然也会和之前的量化宽松一样.但我觉得是否会如此还不明朗,"布拉德周四对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示,并解释他所支持的作法如何运作.

他说,"就是完全像使用利率政策工具那样,把资产负债表规模当作政策工具使用."

在联储会议纪录显示官员希望拥有更大的弹性空间之后,这种可能性似乎更大.

"许多参与者表示,任何新购买计划都应该具有足够的灵活性,可根据需要加以调整,从而对经济形势以及委员会对计划效果及成本评估的变化做出适当的回应,"周三公布的会议记录称.

Chase Wealth Management首席分析师Anthony Chan表示,这将推出开放式计划的机率提升至60%,高于实施传统量化宽松措施的可能性.

规模无上限将消除有关美联储将斥资多少这个棘手问题.如果火力太猛,将使资产负债表不必要的膨胀,但如果火力太弱,则有可能达不到改善经济的目标.

"他们享受到不确定性所带来的最大好处,"Chan说,"保持开放性,就等于不会让市场失望."

其他人的看法则稍有不同.TD Securities分析师James Marple认为,美联储对计划的持续重估将加剧债市的波动,由此会降低旨在压低利率措施的益处.

**鸽派的求和或出击?**

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二对媒体表示,开放式刺激措施是正在考量的选项之一,不过他表示,进一步货币刺激措施的好处会不会超过其本身的成本,他还没有作出自己的结论.洛克哈特被视为政策中间派的重量级官员.