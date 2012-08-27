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债券 | 2012年 8月 27日 星期一 14:20 BJT

〔欧元债市〕德债价格小跌,市场静待ECB购债的消息

路透伦敦8月27日电---德国公债期货周一开盘走低,在淡静交投中承压,此前有报导提出关于欧洲央行(ECB)购买受困国家公债计划的可能架构.

英国市场因假期休市,意味着成交量料比近期的夏季期还要低迷.

9月公债期货FGBLU2下跌19个跳动点至143.81.上周该期约录得7月初以来最大单周涨幅.

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