〔中港股业绩〕建行副行长称下半年保持不良贷款双降恐不太现实

加拿大股市：创纪录最高收位，能源股和Restaurant Brands表现上佳
路透多伦多2月21日 - 加拿大主要股指周二创下收盘纪录高位，油价攀升支撑能源股领涨大盘，Restaurant Brands International在宣布收购消息之后跳涨逾7%。
路透北京/香港8月27日电---以市值计中国第二大银行--中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)周一表示,下半年保持不良贷款双降恐不太现实,需要控制风险,加大处置不良贷款.
建行副行长陈立夫在业绩说明会上作出上述表示.
不良贷款双降即指不良贷款余额及不良贷款率均下降.
建行周日公布,上半年实现净利润1,062.83亿元人民币,同比增长14.50%,高于市场预期的1,008亿元,受助于净利息收入的稳定增长.[ID:nSB1744070](完)
--发稿 赵红梅; 撰写 张胜男; 审校 林高丽
路透多伦多2月21日 - 加拿大主要股指周二创下收盘纪录高位，油价攀升支撑能源股领涨大盘，Restaurant Brands International在宣布收购消息之后跳涨逾7%。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透雅典2月21日 - 希腊周二敦促德国放弃“不合理”要求，并对减轻希腊债务负担的呼声采取“建设性”立场。德国要求希腊基础预算盈余与国内生产总值(GDP)之比在10年内达到3.5%。