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货币新闻 | 2012年 8月 27日 星期一 17:16 BJT

〔中港股业绩〕建行副行长称下半年保持不良贷款双降恐不太现实

路透北京/香港8月27日电---以市值计中国第二大银行--中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)周一表示,下半年保持不良贷款双降恐不太现实,需要控制风险,加大处置不良贷款.

建行副行长陈立夫在业绩说明会上作出上述表示.

不良贷款双降即指不良贷款余额及不良贷款率均下降.

建行周日公布,上半年实现净利润1,062.83亿元人民币,同比增长14.50%,高于市场预期的1,008亿元,受助于净利息收入的稳定增长.[ID:nSB1744070](完)

--发稿 赵红梅; 撰写 张胜男; 审校 林高丽

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