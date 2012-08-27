〔中国股市〕沪综指收跌1.7%至近43个月新低,总理言论加剧宏观经济忧虑

****澳新经济指标预测--2月22日-3月1日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
路透北京8月27日电---中国股市沪综指周一收挫1.7%,创近43个月收盘新低.温家宝总理周末对当前宏观经济形势的言论加剧市场忧虑,令大盘跳空低开低走,个股全面下挫.
分析人士称,从先行指标中难以看到上市公司业绩短期内能出现拐点,市场信心疲弱不堪,预计近期大盘将继续下行考验2,000整数关口.
沪综指.SSEC收报2,055.708点,跌36.396点或1.74%,创下2009年2月2日2,012点以来收盘新低.今日沪市A股成交金额478亿元人民币,上日为496亿元.
山西证券分析师杜亮表示,上市公司二季度业绩多低于预期,对市场预期形成负面影响;同时,根据PMI、发电量、水泥钢铁等工业品产量数据看,三季度上市公司业绩仍未见好转迹象,整体市场拐点也难以出现.
经济持续低迷导致中国工业企业利润同比持续下降.国家统计局此前公布,前七月全国规模以上工业企业实现利润26,785亿元人民币,同比下降2.7%,降幅较前六月的2.2%进一步扩大.[ID:nSB1744586]
"短期跌破2,100点指数关口,悲观情绪加重.若市场在本周不能有效反抽,那么徘徊越久,2,000整数关口的支撑力度就越弱."他表示.
中国国务院总理温家宝表示,下半年影响经济平稳运行的不利因素依然较多,稳增长的难度仍较大.[ID:nSB1744068]
券商保险板块周一领跌大盘.大额限售股解禁的广发证券(000776.SZ)放量跌停;中国平安(601318.SS)跌近5%至38.87元.
沪深300指数9月合约CIFU2尾盘报2,252.8点,下滑1.87%,成交量为304,606手.(完)
--发稿 李然/苏丹; 审校 曾祥进
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香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
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香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN]
中国融资融券 [.SSCN]
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 102.12 +1.60 +1.59 1973308 京东 30.23 +0.38 +1.27 5130289 新浪 78.99 +3.37 +4.46 1172684 搜狐 41.62 +2.27 +5.77 743385 网易 293.44 -3.81 -1.28 1264574 百度 185.62 +0.45 +0.24 3465171 台湾 台湾积体电路