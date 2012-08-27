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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 15:00 BJT

〔日本股市〕日经指数小涨,受助于对美联储和欧洲央行宽松政策的预期(更新版)

(新增细节)

路透东京8月27日电---日本股市日经指数周一小幅上涨,从上日大跌走势中反弹.欧洲央行和美国联邦储备理事会(FED,美联储)很快会推出进一步刺激措施的预期,改善风险胃纳.

但中国股市.SSEC疲弱,限制了日股涨幅.

日经指数.N225收高0.2%至9,085.39点,低于五日移动均线切入点9,124.59和26周移动均线切入位9,119.58.盘中升幅一度达0.9%,至9,150.48点.

一些景气循环股小幅弹升,其中TDK Corp(6762.T)、尼康(7731.T)和趋势科技(Trend Micro)(4704.T)的涨幅介于0.3-0.9%之间.

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