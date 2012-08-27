加拿大股市：创纪录最高收位，能源股和Restaurant Brands表现上佳
路透多伦多2月21日 - 加拿大主要股指周二创下收盘纪录高位，油价攀升支撑能源股领涨大盘，Restaurant Brands International在宣布收购消息之后跳涨逾7%。
路透伦敦8月27日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:上周欧元/美元的涨势在1.2597/1.2600美元附近暂歇,该区域落有双重费波纳齐回档位(即从6月起走势的78.6%回档位和今年以来走势的38.2%回档位).涨势暂歇以来,汇价一度跌至61.8%的费波纳齐回档位1.2478美元.不过要想重启中期跌势,仍需跌穿短期上行趋势点位1.2344美元.1.2600美元上方的阻力位在1.2624/26美元和1.2672美元,即1月低位、6月7日和11日的高位.始自7月低位1.2042美元的升势看似会修正,这意味着我们将保留中期前景看空的观点,同时1.2669/1.2748美元阻力区间将压制纽约市场周线收盘价.在这一区间落有2011-12年度的下行通道阻力线和6月高位.
美元/日圆:该货币对持续在78.16日圆的2012年支撑线上方企稳.只要守住介于该水准和当前8月低位77.90日圆间的支撑区域,我们就将继续保持中期看多的观点,80.00的心理大关区域仍是市场焦点所在.我们注意到云区阻力位可能会是短期目标,该阻力位最近守住了上档,目前在79.14/36.然而,若跌穿77.90,将为再次跌至6月低位77.65打开通路.
澳元/美元:汇价跌至(6月以来升势的)23.6%回档位1.0369美元.该水准可能会禁受住最初的测试,但由于技术指标为负面,所以我们预计该水准将被突破,汇价会进一步跌向200日和55日移动均线切入位1.0313/03美元.澳元/美元汇价仍在上周高位1.0545美元下方,我们会维持看空的观点.
纽约 当日 今年来 2011年
0750GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2515 1.2511 +0.03 -3.32 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.65 78.65 +0.00 +2.22 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 98.42 98.37 +0.05 -1.15 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9593 0.9592 +0.01 +2.31 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5811 1.5809 +0.01 +1.78 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9903 0.9922 -0.19 -2.85 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0394 1.0402 -0.08 +1.65 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8105 0.8110 -0.06 +4.12 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 81.750 81.810 -0.07 +3.95 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.750 63.800 -0.08 +6.55 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 124.36 124.28 +0.06 +4.04 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2816 1.2811 +0.04 -2.36 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王冠中
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --