〔标题新闻〕太平洋海啸预警中心已取消稍早萨尔瓦多沿岸地震后发布的中美洲沿岸海啸警报

美国债市：公债收益率因风险意愿增强而微升，市场等待美联储会议记录

“我看见股市大幅反弹，所以这可能仅仅是风险意愿，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg称，“但市场在区间波动，所有走势都陷于窄幅区间内。”