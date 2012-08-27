〔中国债市〕人民币利率互换稳中略升,资金利率僵持或令后市易上难下

路透北京8月27日电---中国人民币利率互换(IRS)周一稳中略升,因周末升温的降准预期再次"情结未了".月内将无重要宏观数据惊扰市场,而只要公开市场逆回购操作持续注水,资金面亦无须过分忧虑.

不过交易员指出,僵持的资金利率或成为挟制因素,令IRS易上难下.

"稍微有一点点往上吧...(降准)的预期是一直都在,周末的预期最强烈,(今日上行)有这个因素在里面吧."北京一银行交易员称,观察最近几周的IRS市场,基本都呈现出的情况是上半周往上,下半周又会稍微下来一点.

上述交易员提到,央行现在频繁使用逆回购,在调控货币市场利率水平方面具有较强能力.对于后市他预测,IRS短期将不会像前两周一样出现大幅的波动,"但是资金利率也下不去,所以可能(IRS)还是往上比较容易,往下困难一点."

近两个月以来,央行在公开市场连续进行了九周的逆回购操作,为市场提供流动性.上周逆回购金额更是大增至3,650亿元人民币,从而实现了2,780亿元的单周净投放,后者并创下七个月单周新高.[CN/MMTCN]8月以来,七天期逆回购操作利率上半月为3.35%,最近升至3.40%.

中国银行间市场周一资金状态相对宽松,质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜品种持稳,七天期品种则有所回落,并向同期限逆回购利率水平靠拢.

中国人民银行研究局发布的报告称,将进一步推进利率市场化改革,初步考虑是逐步实现政策利率由存贷款基准利率向公开市场操作利率转化.[ID:nSB1744732]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.3286/3.4429 3.0742/3.1675 3.0550/3.1500 3.0633/3.1617 3.0733/3.3283

周五 3.3500/3.4625 3.0630/3.1550 3.0460/3.1420 3.0600/3.1600 3.0680/3.3280

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变动 -0.0214/-0.0196 0.0112/0.0125 0.0090/0.0080 0.0033/0.0017 0.0053/0.0003

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,248.03亿元,环比减少近三成.(完)