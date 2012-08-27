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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 15:20 BJT

〔澳洲股市〕小幅收低,受累于企业业绩及中国经济数据疲弱

路透悉尼8月27日电---澳洲股市周一小幅收低,因企业财报疲弱,且中国最新公布的数据凸显出其需求进一步减缓.

银行和矿业类股回吐稍早涨幅;市场预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)将出台刺激措施来提振经济复苏,推动澳股盘中上涨.

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数收低0.1%,报4343.7点.该指数上周五下滑0.8%.(完)

--编译 王兴亚;审校 田建华

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