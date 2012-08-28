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货币新闻 | 2012年 8月 28日 星期二 09:21 BJT

〔中国公开市场〕今日进行1,250亿逆回购操作,期限七和14天--业内人士

路透上海8月28日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日共将进行1,250亿元人民币逆回购操作,期限包括七和14天.

其中七天期操作量为650亿元,14天期为600亿元.

上周央行公开市场亦可同时申报正/逆回购需求,但仍只进行了逆回购操作,当周共进行3,650亿元逆回购操作,净投放量达2,780亿元,为连续第三周实现净投放,且净投放量创七个月来单周最高.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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