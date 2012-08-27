〔韩国汇市〕韩元兑美元走软至三周低位,公债上涨

路透首尔8月27日电---周一韩元兑美元KRW=走软至逾三周低位,受三星电子大跌(005930.KS)拖累,不过稍后穆迪上调韩国主权评级的消息,激励韩元扳回一些跌幅. 韩元兑美元在本地市场收报1,135.4,上周五收盘报1,134.1.今日盘中创出8月3日以来最弱水准1,137.1. 韩国股市周一小幅下跌,三星电子(005930.KS)股价重挫,此前美国法院就其与苹果(AAPL.O)的智慧型手机专利诉讼,做出不利三星的判决.[ID:nSB1745216]