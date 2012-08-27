〔企业结盟〕浙江青年乘用车集团与荷兰同业Spyker将建立合资企业

路透阿姆斯特丹8月27日电---荷兰汽车生产企业SpykerSPYKR.AS和中国同业浙江青年乘用车集团周一表示,他们将基于萨博汽车(Saab Automobile)开发的平台建立两家汽车生产合资企业.

两家公司在声明中称,浙江青年乘用车集团将在Spyker Cars中占有29.9%的股权,并向两家合资企业中的一家投资2,500万欧元.(完)