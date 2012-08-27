〔金属期市〕上海期铜上扬,受刺激政策希望的推动

路透上海8月27日电---上海期铜周一小升,因在官方媒体呼吁采取措施提振经济之后,市场寄望当局有所行.与此同时美联储当局也引发推出进一步宽松措施的预期.

人民日报在周五头版撰文称,在经济面临下行压力之际,中国应该准备应对短期风险的计划,但政策重点要着眼于长期结构性调整,这意味着北京尚未排除出台进一步刺激措施的可能.

另外,美联储主席贝南克致信国会委员会称,美联储有空间出台额外货币刺激举措以提振美国经济,"美联储有空间采取进一步行动,以纾缓紧张的金融形势并提振复苏".[ID:nSB1744030]