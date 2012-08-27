〔金属期市〕上海期铜上扬,受刺激政策希望的推动

****澳新经济指标预测--2月22日-3月1日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
路透上海8月27日电---上海期铜周一小升,因在官方媒体呼吁采取措施提振经济之后,市场寄望当局有所行.与此同时美联储当局也引发推出进一步宽松措施的预期.
人民日报在周五头版撰文称,在经济面临下行压力之际,中国应该准备应对短期风险的计划,但政策重点要着眼于长期结构性调整,这意味着北京尚未排除出台进一步刺激措施的可能.
另外,美联储主席贝南克致信国会委员会称,美联储有空间出台额外货币刺激举措以提振美国经济,"美联储有空间采取进一步行动,以纾缓紧张的金融形势并提振复苏".[ID:nSB1744030]
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 102.12 +1.60 +1.59 1973308 京东 30.23 +0.38 +1.27 5130289 新浪 78.99 +3.37 +4.46 1172684 搜狐 41.62 +2.27 +5.77 743385 网易 293.44 -3.81 -1.28 1264574 百度 185.62 +0.45 +0.24 3465171 台湾 台湾积体电路