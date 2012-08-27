〔美国经济〕FED埃文斯:是时候采取更强有力措施来支持经济复苏了

加拿大股市：创纪录最高收位，能源股和Restaurant Brands表现上佳
路透多伦多2月21日 - 加拿大主要股指周二创下收盘纪录高位，油价攀升支撑能源股领涨大盘，Restaurant Brands International在宣布收购消息之后跳涨逾7%。
路透香港8月27日电---美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示:
* 是时候采取购买住房贷款支持债券等更强有力的措施,以支持美国经济复苏
* 美联储不应等待更多数据出炉,采取新刺激措施的门槛"早已达到"
* 美联储应持续购债直至经济明显好转,例如失业率稳步下跌
* 当经济动能已确立时美联储或可停止购债,但利率应维持在零水准
* 美联储应维持零利率直至失业率跌至7%,或通胀率可能升破3%之时
* 从中期看,美国通胀率可能将维持在接近或低于美联储2%的目标水平
* 美联储应明确可以容忍通胀率偏离2%的目标到何种程度
* 欧元区形势的间接影响可能较严重
* 美国财政悬崖问题难解,对美国及全球经济增长带来重大下行风险
* 若再遭受一次负面冲击,美国经济或陷入衰退. (完)
路透多伦多2月21日 - 加拿大主要股指周二创下收盘纪录高位，油价攀升支撑能源股领涨大盘，Restaurant Brands International在宣布收购消息之后跳涨逾7%。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透雅典2月21日 - 希腊周二敦促德国放弃“不合理”要求，并对减轻希腊债务负担的呼声采取“建设性”立场。德国要求希腊基础预算盈余与国内生产总值(GDP)之比在10年内达到3.5%。