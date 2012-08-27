〔美国经济〕FED埃文斯:是时候采取更强有力措施来支持经济复苏了

路透香港8月27日电---美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示:

* 是时候采取购买住房贷款支持债券等更强有力的措施,以支持美国经济复苏

* 美联储不应等待更多数据出炉,采取新刺激措施的门槛"早已达到"

* 美联储应持续购债直至经济明显好转,例如失业率稳步下跌

* 当经济动能已确立时美联储或可停止购债,但利率应维持在零水准

* 美联储应维持零利率直至失业率跌至7%,或通胀率可能升破3%之时

* 从中期看,美国通胀率可能将维持在接近或低于美联储2%的目标水平

* 美联储应明确可以容忍通胀率偏离2%的目标到何种程度

* 欧元区形势的间接影响可能较严重

* 美国财政悬崖问题难解,对美国及全球经济增长带来重大下行风险