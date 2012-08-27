〔中国新债〕广东省下周四将招标发行86亿元地方债,五年和七年期各半

****澳新经济指标预测--2月22日-3月1日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
路透北京8月27日电---中国广东省财政厅周一公告称,将于下周四(9月6日)招标发行86亿元人民币固息地方债,五年和七年期品种各半.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债竞争性招标时间为9月6日上午9:50-10:30,采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为其票面利率,按年付息.9月7日开始发行并计息,9月11日发行结束.
建行(601939.SS)(0939.HK)、工行(601398.SS)(1398.HK)和中行(601988.SS)(3988.HK)为是次债券发行主承销商.
上海市政府上周四(23日)招标发行今年首单自主发行地方债.两支债中标利率均明显低于财政部代理发行品种,投标倍数亦双双突破2倍.交易员表示,上海经济实力强,压低其发债成本.更重要的是,承销机构承受政府压力,非市场化因素对招标的影响更大.[ID:nSB1739822]
今年以来,财政部已代理发行了八期,总额共计1,795亿元的地方政府债,期限含三年和五年.
财政部5月曾表示,2012年地方自行发债仍仅限于上海市、浙江省、广东省、深圳市四省(市),而在发行品种上,除了以往的三年和五年期,新增了七年期品种可供选择.[ID:nSB1543306]
中国自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年至2011年的地方政府债发行规模均为2,000亿元人民币.而从2011年开始,除财政部代理发行外,上海等省市开始试点自行发债,当年代发部分为1,771亿元,上海等四地自行发债额229亿元.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 102.12 +1.60 +1.59 1973308 京东 30.23 +0.38 +1.27 5130289 新浪 78.99 +3.37 +4.46 1172684 搜狐 41.62 +2.27 +5.77 743385 网易 293.44 -3.81 -1.28 1264574 百度 185.62 +0.45 +0.24 3465171 台湾 台湾积体电路