〔中国新债〕广东省下周四将招标发行86亿元地方债,五年和七年期各半

路透北京8月27日电---中国广东省财政厅周一公告称,将于下周四(9月6日)招标发行86亿元人民币固息地方债,五年和七年期品种各半.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债竞争性招标时间为9月6日上午9:50-10:30,采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为其票面利率,按年付息.9月7日开始发行并计息,9月11日发行结束.

建行(601939.SS)(0939.HK)、工行(601398.SS)(1398.HK)和中行(601988.SS)(3988.HK)为是次债券发行主承销商.

上海市政府上周四(23日)招标发行今年首单自主发行地方债.两支债中标利率均明显低于财政部代理发行品种,投标倍数亦双双突破2倍.交易员表示,上海经济实力强,压低其发债成本.更重要的是,承销机构承受政府压力,非市场化因素对招标的影响更大.[ID:nSB1739822]

今年以来,财政部已代理发行了八期,总额共计1,795亿元的地方政府债,期限含三年和五年.

财政部5月曾表示,2012年地方自行发债仍仅限于上海市、浙江省、广东省、深圳市四省(市),而在发行品种上,除了以往的三年和五年期,新增了七年期品种可供选择.[ID:nSB1543306]

中国自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年至2011年的地方政府债发行规模均为2,000亿元人民币.而从2011年开始,除财政部代理发行外,上海等省市开始试点自行发债,当年代发部分为1,771亿元,上海等四地自行发债额229亿元.(完)

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