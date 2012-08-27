〔德国经济〕今年料将取得正增长,但夏季承压--智库Ifo经济学家沃拉博

美国利率：费城联储总裁称经济大致恢复正常，今年升息三次合宜
路透费城2月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。
路透柏林8月27日电---德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透表示:
* 德国企业的出口预期大多负面,为三年来首见
* 仍预计2012年德国整体经济将取得正增长,但在夏季承压
* 欧债危机令德国经济承压,8月调查中零售和批发业务的滑坡尤其明显
* 就业市场料仍将停滞,企业整体招聘意愿不高,但也未在裁员
* 欧洲央行进一步降息不会带来帮助,德国的融资状况良好.(完)
路透费城2月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。
路透多伦多2月21日 - 加拿大主要股指周二创下收盘纪录高位，油价攀升支撑能源股领涨大盘，Restaurant Brands International在宣布收购消息之后跳涨逾7%。
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。