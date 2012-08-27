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货币新闻 | 2012年 8月 27日 星期一 16:33 BJT

〔德国经济〕今年料将取得正增长,但夏季承压--智库Ifo经济学家沃拉博

路透柏林8月27日电---德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透表示:

* 德国企业的出口预期大多负面,为三年来首见

* 仍预计2012年德国整体经济将取得正增长,但在夏季承压

* 欧债危机令德国经济承压,8月调查中零售和批发业务的滑坡尤其明显

* 就业市场料仍将停滞,企业整体招聘意愿不高,但也未在裁员

* 欧洲央行进一步降息不会带来帮助,德国的融资状况良好.(完)

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