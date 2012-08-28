中国或在10月推收入分配改革--报导

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月27日电---《经济参考报》周一报导称，中国很可能在10月推行收入分配改革，目前正征求部级以上官员意见。
发改委于2004年启动收入分配体制改革总体方案的起草。2010年初和2011年12月，发改委两次将方案上报国务院，但均未通过。
《经济参考报》报导称，改革工涉及十大问题，包括最低工资标准，国有资本经营预算与收益分享制度、高收入者的税收调节、国有金融机构高管人员薪酬管理等。但报导未给出详细说明。
报导援引中国宏观经济信息网研究部金爱伟的文章称，这场改革牵扯着各种利益的博弈，包括贪腐官员为代表的权贵利益群体、以垄断企业为代表的垄断利益群体和以房地产业、资源行业为代表的地产和资源利益群体。
金爱伟在文章中称，如果不能有效解决收入分配公平问题，国家很容易落入“中等收入陷阱”。
“中等收入陷阱”指当一国的人均收入达到3,000-6,000美元这一中等水平后，由于不能顺利实现经济发展方式的转变，导致生产力和收入增长陷于停滞。
全国收入最高的10%群体和收入最低的10%群体的收入差距，已经从1988年的7.3倍上升到目前的23倍。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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