中国或在10月推收入分配改革--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月27日电---《经济参考报》周一报导称，中国很可能在10月推行收入分配改革，目前正征求部级以上官员意见。

发改委于2004年启动收入分配体制改革总体方案的起草。2010年初和2011年12月，发改委两次将方案上报国务院，但均未通过。

《经济参考报》报导称，改革工涉及十大问题，包括最低工资标准，国有资本经营预算与收益分享制度、高收入者的税收调节、国有金融机构高管人员薪酬管理等。但报导未给出详细说明。

报导援引中国宏观经济信息网研究部金爱伟的文章称，这场改革牵扯着各种利益的博弈，包括贪腐官员为代表的权贵利益群体、以垄断企业为代表的垄断利益群体和以房地产业、资源行业为代表的地产和资源利益群体。

金爱伟在文章中称，如果不能有效解决收入分配公平问题，国家很容易落入“中等收入陷阱”。

“中等收入陷阱”指当一国的人均收入达到3,000-6,000美元这一中等水平后，由于不能顺利实现经济发展方式的转变，导致生产力和收入增长陷于停滞。

全国收入最高的10%群体和收入最低的10%群体的收入差距，已经从1988年的7.3倍上升到目前的23倍。（完）