《汇市简讯》美元/瑞郎10日和30日移动均线呈空头排列

0823GMT * 市场今日关注美元/瑞郎0.9513水准(7月3日低位) * 日线动能指标仍为负面,突显出市况偏空 * 10日和30日移动均线呈空头排列 * 美元/瑞郎从0.9800(8月16日高位)处下滑,途中跌破0.9632(61.8%的回档位) * 0.9614/0.9660区间落有多重阻力位 * 浏览该货币对的技术图表,请点选:(link.reuters.com/zak32t).(完) --编译 兰秀娟;审校 丁琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=