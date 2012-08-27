〔欧洲金融〕瑞士央行尚未要求银行储备防范抵押贷款风险的资本缓冲

美国债市：公债发行日程表
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路透苏黎世8月27日电---瑞士央行目前将不会要求银行业者储备资本缓冲以防范抵押贷款风险.该央行称预计最早也要在明年此会对这一问题进行沟通.
瑞士央行称这么做的原因是,6月宣布的借贷规则趋紧,而且有迹象显示,房产市场的动能可能放缓.
"央行的这一决定不应该被解读为一劳永逸,"瑞士央行称,"失衡状况进一步加剧的风险及金融稳定方面的相关风险仍很高."
瑞银房地产指数显示,瑞士第二季房价四年来首度下滑.(完)
--编译 兰秀娟;审校 田建华
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“我看见股市大幅反弹，所以这可能仅仅是风险意愿，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg称，“但市场在区间波动，所有走势都陷于窄幅区间内。”