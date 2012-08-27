《汇市简讯》欧元/美元受到大量企业买单支撑

0848GMT * 德国IFO景气判断指数公布后,一大笔企业买单提振欧元/美元上涨 * 欧元/美元涨20点至1.2534, 但美元全线走疲起到部分作用 * 在1.2500有大量期权到期,构成潜在拖累后,欧元/美元即在1.2520盘整 * 买单在1.2480-50,在1.2600障碍前仍有大量卖单.(完) --编译 于春红;审校 王冠中 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=