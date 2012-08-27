〔中国债市〕现券变动不大成交淡静,静候公开市场操作以判断资金走向

路透上海8月27日电---中国银行间债市周一变动不大;虽然周末有总理对经济稳增长难度大的评论,但投资者对该类消息已较为麻木,市场成交偏淡静,机构继续密切关注央行在公开市场上的动静,以判断月底前的资金面走向.

不过明日有国开行增发债招标,因金融债近期供给相对充裕,今日以3-5年国开债为代表的中期金融债收益率略有上行,预计也会略有推动明日一级招标结果.

"(现券)变动基本不大,后面就看央行公开市场和经济面了,这个位置大家都不想动的太多."上海一券商交易员称.

北京一银行交易员则提到,今日农发行新债结果基本接近二级,显示一级市场有企稳迹象,对现券影响不太大,但明日国开行又有增发债招标,"今天二级(3-5年的金融债收益率)就先往上打了一点,带动一下一级."

中国国家开发银行[CHDB.UL]将于周二第四次增发今年第28-32期五期固息债,增发总额至多300亿元人民币,其中,一年、三年、五年、七年和10年期增发量均不超过60亿元.[CNY/CN-DBT-ISU]剩余期限约2.655年的国开行固息金融债120219券最新双边报价CN120219=CFXM为3.6800/3.6000%,上日尾盘为3.6500/3.5800%.

此外新华社周末还援引总理言论称下半年稳增长难度大,但基本未在现券市场激起太多反应;该交易员就指出,"大家现在对这类利好都比较麻木了,上周的PMI初值也就带来了一波比较短的行情,主要还是对债市中期不确定,所以不敢买进."

中国国务院总理温家宝表示,下半年影响经济平稳运行的不利因素依然较多,稳增长的难度仍较大.当前要高度重视进出口贸易中存在的问题和困难,有针对性地采取措施推动出口稳定增长,为实现全年经济社会发展目标提供良好条件.[ID:nSB1744068]

不过他也表示,市场或许就在大家集体看淡的时候,出现反转的机会,"等大家都麻木的时候,说不定机会就来了."

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.7004 3.4510

上日 2.6971 3.6145

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.8800/2.8140

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6480/2.5850

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.0900/3.0280 (完)

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