〔中国债市〕现券变动不大成交淡静,静候公开市场操作以判断资金走向

****澳新经济指标预测--2月22日-3月1日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
路透上海8月27日电---中国银行间债市周一变动不大;虽然周末有总理对经济稳增长难度大的评论,但投资者对该类消息已较为麻木,市场成交偏淡静,机构继续密切关注央行在公开市场上的动静,以判断月底前的资金面走向.
不过明日有国开行增发债招标,因金融债近期供给相对充裕,今日以3-5年国开债为代表的中期金融债收益率略有上行,预计也会略有推动明日一级招标结果.
"(现券)变动基本不大,后面就看央行公开市场和经济面了,这个位置大家都不想动的太多."上海一券商交易员称.
北京一银行交易员则提到,今日农发行新债结果基本接近二级,显示一级市场有企稳迹象,对现券影响不太大,但明日国开行又有增发债招标,"今天二级(3-5年的金融债收益率)就先往上打了一点,带动一下一级."
中国国家开发银行[CHDB.UL]将于周二第四次增发今年第28-32期五期固息债,增发总额至多300亿元人民币,其中,一年、三年、五年、七年和10年期增发量均不超过60亿元.[CNY/CN-DBT-ISU]剩余期限约2.655年的国开行固息金融债120219券最新双边报价CN120219=CFXM为3.6800/3.6000%,上日尾盘为3.6500/3.5800%.
此外新华社周末还援引总理言论称下半年稳增长难度大,但基本未在现券市场激起太多反应;该交易员就指出,"大家现在对这类利好都比较麻木了,上周的PMI初值也就带来了一波比较短的行情,主要还是对债市中期不确定,所以不敢买进."
中国国务院总理温家宝表示,下半年影响经济平稳运行的不利因素依然较多,稳增长的难度仍较大.当前要高度重视进出口贸易中存在的问题和困难,有针对性地采取措施推动出口稳定增长,为实现全年经济社会发展目标提供良好条件.[ID:nSB1744068]
不过他也表示,市场或许就在大家集体看淡的时候,出现反转的机会,"等大家都麻木的时候,说不定机会就来了."
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.7004 3.4510
上日 2.6971 3.6145
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.8800/2.8140
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6480/2.5850
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.0900/3.0280 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 丁淑琴; 审校 林高丽
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 102.12 +1.60 +1.59 1973308 京东 30.23 +0.38 +1.27 5130289 新浪 78.99 +3.37 +4.46 1172684 搜狐 41.62 +2.27 +5.77 743385 网易 293.44 -3.81 -1.28 1264574 百度 185.62 +0.45 +0.24 3465171 台湾 台湾积体电路