〔中国汇市〕人民币收盘小跌,区间震荡料将延续(更新版)

(新增收盘报价)

* 欧元高位回落拖累中间价显着低开

* 但人民币即期汇价反应淡定,收盘仅小跌

* 人民币兑美元阶段性震荡区间或已形成

* 外围经济对人民币汇价影响增大

路透上海8月27日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一收盘小跌.上周五欧元高位回落,受其拖累人民币中间价今日低开逾80点(bp),带动即期汇价小幅下行.

交易员表示,虽然今日中间价下跌较显着,但人民币即期汇价反应相对冷静.进入8月以来,美元指数.DXY整体亦呈回落之势,刚需购汇盘规模较前减少.如消息面鲜有动静,人民币维持在6.34-6.40区间震荡或将成为短期主要市况.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3568 6.3559 6.3592 6.3392 6.3305 6.3545

"今天到目前人民币走势还是挺正常的,虽然中间价开得低,但是即期汇价比较稳定,主要是8月以来美元整个8月份呈现回落,(购汇)需求没之前那么强."上海一银行交易员称.

上海另一银行交易员指出,目前人民币汇价处在中国央行合意范围内,因此近期汇价波动将更多受美元、欧元走势牵引,仍需密切关注美国量化宽松政策力度及欧洲困局解决进展.

周五的路透调查显示,多数分析师预计美联储(FED)不会在9月会议上同意出台新一轮债券购买措施.[ID:nSB1744760]

以下为北京时间17:20,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4460/90 6.4420

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3595/35 6.3565

流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水维持在高位,为1,235点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4803元.

东京汇市欧元兑美元周一小跌,在上周扬升后稍作喘息.欧元的涨势料将受限,因未来几周欧洲将发生诸多重大事件.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 丁淑琴/刘昕; 审校 曾祥进/林高丽

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