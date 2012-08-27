〔中国汇市〕人民币收盘小跌,区间震荡料将延续(更新版)

****澳新经济指标预测--2月22日-3月1日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
(新增收盘报价)
* 欧元高位回落拖累中间价显着低开
* 但人民币即期汇价反应淡定,收盘仅小跌
* 人民币兑美元阶段性震荡区间或已形成
* 外围经济对人民币汇价影响增大
路透上海8月27日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一收盘小跌.上周五欧元高位回落,受其拖累人民币中间价今日低开逾80点(bp),带动即期汇价小幅下行.
交易员表示,虽然今日中间价下跌较显着,但人民币即期汇价反应相对冷静.进入8月以来,美元指数.DXY整体亦呈回落之势,刚需购汇盘规模较前减少.如消息面鲜有动静,人民币维持在6.34-6.40区间震荡或将成为短期主要市况.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
----------------------------------------------------------------
6.3568 6.3559 6.3592 6.3392 6.3305 6.3545
"今天到目前人民币走势还是挺正常的,虽然中间价开得低,但是即期汇价比较稳定,主要是8月以来美元整个8月份呈现回落,(购汇)需求没之前那么强."上海一银行交易员称.
上海另一银行交易员指出,目前人民币汇价处在中国央行合意范围内,因此近期汇价波动将更多受美元、欧元走势牵引,仍需密切关注美国量化宽松政策力度及欧洲困局解决进展.
周五的路透调查显示,多数分析师预计美联储(FED)不会在9月会议上同意出台新一轮债券购买措施.[ID:nSB1744760]
以下为北京时间17:20,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4460/90 6.4420
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3595/35 6.3565
流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水维持在高位,为1,235点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4803元.
东京汇市欧元兑美元周一小跌,在上周扬升后稍作喘息.欧元的涨势料将受限,因未来几周欧洲将发生诸多重大事件.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 丁淑琴/刘昕; 审校 曾祥进/林高丽
人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]
人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]
人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]
全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]
人民币外汇期权 <CN/CONTC10>
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 102.12 +1.60 +1.59 1973308 京东 30.23 +0.38 +1.27 5130289 新浪 78.99 +3.37 +4.46 1172684 搜狐 41.62 +2.27 +5.77 743385 网易 293.44 -3.81 -1.28 1264574 百度 185.62 +0.45 +0.24 3465171 台湾 台湾积体电路