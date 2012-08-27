《中国新债预测》国开行增发"福娃债"利率料近二级水平,配置热情一般

* 招标品种: 国开行28-32期固息债第四次增发(1/3/5/7/10年)

* 招标金额: 一/三/五/七/10年均不超60亿元

* 招标时间: 1/3/5年 周二(28日)9:30-10:30

7/10年 周二(28日)9:30-11:10

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 3.03%-3.15%、3.60%-3.70%、3.80%-3.95%、4.00%-4.10%、4.10%-4.18%

* 预测均值: 3.09%、3.65%、3.90%、4.06%、4.15%

路透北京8月27日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将再次对今年28-32期固息债(市场戏称为"福娃债")进行增发.路透调查显示,资金持续紧平衡,短期内新债供求矛盾持续存在,机构主动配置意愿并不是很强,预计该次增发结果将接近二级市场水平.

"福娃债就那样,没啥特别的地方,"北京一国有银行交易员称,"后市不明朗,资金也偏紧,最终结果应该跟二级市场水平差不多."

三年以内的中短债需求或稍好,若干受访机构人士均表示仅有意参与中短债配置.华中地区一券商交易员即表示,近期中短债收益率调整幅度比较大,市场企稳后,中短债的下行概率将大于长期债.

二级市场上,剩余期限2.87年的120229券CN120229=CFXS最新加权成交收益率在3.6144%,较最近一次增发前的3.4749%大涨约14个基点(bp).

银行间债市固定利率国开行金融债到期收益率曲线<0#IFSDYBMK=>显示,一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为3.1126%、3.6560%、3.9140、4.0843%和4.1600%.

上述五期债为国开行今年第28期至32期金融债的第四次增发债.具体条款如下:

---------------------------------------------------------

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

发行总量 一/三/五/七/10年均不超60亿元

票面利率 2.93%、3.39%、3.75%、3.9702%和4.06%

招标时间 8月28日9:30-10:30(一/三/五年期)

8月28日9:30-11:10(七/10年期)

招标方式 一、五、10年期单一价格(荷兰式)

三、七年期多种价格(美国式)

缴款日 9月3日

起息日 7月9日

分销期 8月29日-9月3日

上市日 一年期为9月5日;三至10年期为9月7日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------------

国开行7月3日首次发行了第28-32期固息债.该行并称,将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量约300-400亿元.(完)