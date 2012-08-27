(重温稿)〔台湾货币市场〕短率平稳,月底将来临但预料资金偏向宽裕

* 短率持平

* 资金续呈宽裕

记者 高洁如

路透台北8月27日电---台湾银行间短期利率周一持平.央行冲销市场资金力道并不算太大,资金情势平稳宽松,银行间买票意愿虽高,但市场票源仍旧相对不足.预料本周在月底来临之下,市场应可在央行偏向宽松的调配中,轻骑过关.

资金调度人士指出,本提存期的全体银行当日准备数字早已转正,相较前几个提存期在近期底才翻正的情况大有不同,显见本期的资金相对而言更为宽裕.也有银行表示,央行在隔夜拆款委托代收的金额近二周以来维持低位,这让拆款利率明显走低,票券商的利差有扩大的情况.

"市场钱很多,不是去买票就是丢(拆款)给票券商,这对票券商比较好."一小型民营银行交易员称.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.388%,上日收在0.391%;区间落在0.295-0.55%,上日在0.295-0.57%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.60%,上日在0.388-0.59%.

**短票利率平稳**

短票方面,票券商指出,上周五受台风影响,中南部分公司休假,票量累积递延至今日,令今日票量升高,但银行买票意愿还是相当踊跃,利率则仍维持在既有水准.

他们也表示,预料明日发票量将明显减少,料无法满足银行需求,但也不会因此令利率走低."毕竟是月底,银行觉得无法适应利率降低."一位大型票券商交易员说.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,同上日.

台湾央行周一公布,今日共发行3,383.7亿台币存单,相较存单到期金额3,471亿,存单发行余额减87.3亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为1兆1,026.1亿台币,除今日外分别为周二60亿,周三3,137亿,周四790亿及周五3,568.1亿.

拆款中心资料PIBC显示,周一当日超额准备为88亿台币;累计超额准备为2,053亿台币,加计前期1%的超额准备为3,495亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债10天期附买回(RP)利率周一持平.时序虽进入月底,惟本周没有特别紧缩因素,资金状况也平稳,RP利率持稳在既有区间不变.

一证券商资金调度人士表示,近期央行冲销较不积极,无论银行与投信的资金都偏多,找券需求也多.纵然月底将近,预料不会产生调度不易的状况.

"这周没有紧缩因子,可以安稳度过."他说.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.(完)