〔美国经济〕美联储应购债直至失业率下降--芝加哥FED总裁埃文斯

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/22/2017 两年期浮息债券 02/16/2017 02/24/2017 02/22/2017 五年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/23/2017 七年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/27/2017 13周和26周期国库券 02/23/2017 03/02/2017
路透香港8月27日电---美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)应立即推出新一轮货币刺激措施,持续购债,以推动失业率稳步下滑.
"我认为我们不应等待更多数据出炉,"埃文斯在为香港银行家会所演讲准备的讲稿中称,"采取更多行动的门槛早已达到,我们应该现在就采取该措施."
美联储的8月1日会议记录显示,许多决策者认为"很快"需要更多刺激措施,但希望观望更多经济数据.
埃文斯不希望采取观望态度.
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“我看见股市大幅反弹，所以这可能仅仅是风险意愿，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg称，“但市场在区间波动，所有走势都陷于窄幅区间内。”