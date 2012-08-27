版本:
中国
债券 | 2012年 8月 27日 星期一 18:29 BJT

〔美国经济〕美联储应购债直至失业率下降--芝加哥FED总裁埃文斯

路透香港8月27日电---美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)应立即推出新一轮货币刺激措施,持续购债,以推动失业率稳步下滑.

"我认为我们不应等待更多数据出炉,"埃文斯在为香港银行家会所演讲准备的讲稿中称,"采取更多行动的门槛早已达到,我们应该现在就采取该措施."

美联储的8月1日会议记录显示,许多决策者认为"很快"需要更多刺激措施,但希望观望更多经济数据.

埃文斯不希望采取观望态度.

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐