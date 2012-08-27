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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 18:58 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货创六周高位,受食用油供应吃紧提振

路透新加坡8月27日电---周一马来西亚棕榈油期货升至六周高位,因美国中西部乾旱没有缓轻迹象,交易商继续押注全球食用油供应紧张.

马来西亚TA证券公司的James Ratnam称,"毛棕榈油价格还有更多上涨空间,因目前为止棕榈油一直落在豆油之后."

"第二点是中国和美国可能出台新的刺激措施,从而提振人气."

指标2012年11月棕榈油合约FCPOc3上涨0.7%,收报3,091马币(林吉特).盘中触及6月17日以来最高3,122马币.

成交量为25,999口.

路透分析师王涛称,棕榈油将进一步在3,044-3,097之间整固,然后攀向3,183马币.

船货调查机构Intertek Testing Services周六表示,马来西亚8月1-25日出口较上月同期上涨5.7%.

原油期货周一上涨逾1美元,布兰特原油升至每桶115美元上方,受供应忧虑推动,热带风暴Isaac来袭,恐将导致美国墨西哥湾的大部分近海石油生产停顿.[ID:nST0543687](完)

--编译 田建华;审校 王洋

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