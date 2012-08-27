〔马来西亚期市〕棕榈油期货创六周高位,受食用油供应吃紧提振

****澳新经济指标预测--2月22日-3月1日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
路透新加坡8月27日电---周一马来西亚棕榈油期货升至六周高位,因美国中西部乾旱没有缓轻迹象,交易商继续押注全球食用油供应紧张.
马来西亚TA证券公司的James Ratnam称,"毛棕榈油价格还有更多上涨空间,因目前为止棕榈油一直落在豆油之后."
"第二点是中国和美国可能出台新的刺激措施,从而提振人气."
指标2012年11月棕榈油合约FCPOc3上涨0.7%,收报3,091马币(林吉特).盘中触及6月17日以来最高3,122马币.
成交量为25,999口.
路透分析师王涛称,棕榈油将进一步在3,044-3,097之间整固,然后攀向3,183马币.
船货调查机构Intertek Testing Services周六表示,马来西亚8月1-25日出口较上月同期上涨5.7%.
原油期货周一上涨逾1美元,布兰特原油升至每桶115美元上方,受供应忧虑推动,热带风暴Isaac来袭,恐将导致美国墨西哥湾的大部分近海石油生产停顿.[ID:nST0543687](完)
--编译 田建华;审校 王洋
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 102.12 +1.60 +1.59 1973308 京东 30.23 +0.38 +1.27 5130289 新浪 78.99 +3.37 +4.46 1172684 搜狐 41.62 +2.27 +5.77 743385 网易 293.44 -3.81 -1.28 1264574 百度 185.62 +0.45 +0.24 3465171 台湾 台湾积体电路