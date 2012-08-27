欧洲已公布经济指标--2012/8/27

加拿大股市：创纪录最高收位，能源股和Restaurant Brands表现上佳
路透多伦多2月21日 - 加拿大主要股指周二创下收盘纪录高位，油价攀升支撑能源股领涨大盘，Restaurant Brands International在宣布收购消息之后跳涨逾7%。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第二季 -0.5-r -0.3-@-f -0.5-r
德国 第二季 +0.3-@-f +0.5-@-f +0.5-u-f
法国 第二季 持平-p 持平 +0.2-p
意大利 第二季 -0.7-p -0.8-f -2.5-p
消费者物价指数(CPI):
英国 7月 +0.1 -0.4 +2.6
德国 7月 +0.4-f -0.1-f +1.7-f
法国(HICP) 7月 -0.5 +0.1 +2.2
意大利(HICP) 7月 -1.7-f +0.2-f +3.6-f
生产者物价指数(PPI):
英国 7月 持平 -0.2-r +1.7
德国 7月 持平 -0.4 +0.9
法国 6月 -0.9 -1.0 +1.3
意大利 6月 -0.1 -0.3 +2.1
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 7月 4.9-@-p 4.9-@-r
德国 7月 6.8-@ 6.8-@-r
法国 第一季 10.0-@ 9.8-@-r
意大利 6月 10.8-@ 10.6-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 兰秀娟;审校 田建华
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透多伦多2月21日 - 加拿大主要股指周二创下收盘纪录高位，油价攀升支撑能源股领涨大盘，Restaurant Brands International在宣布收购消息之后跳涨逾7%。
路透雅典2月21日 - 希腊周二敦促德国放弃“不合理”要求，并对减轻希腊债务负担的呼声采取“建设性”立场。德国要求希腊基础预算盈余与国内生产总值(GDP)之比在10年内达到3.5%。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --