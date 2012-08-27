〔国际油市〕亚洲柴油和航煤即期价格上涨,因美墨西哥湾沿岸需求或增长

路透新加坡8月27日电---亚洲柴油和航煤即期合约价格周一上涨,因为交易商预计,在委内瑞拉炼厂大火后,美国墨西哥湾沿岸地区的需求将增长.

9月柴油价格较10月每桶升水1.26美元,高出上交易日升水0.15美元.

周末委内瑞拉日产能64.5万桶的Amuay炼厂遭遇火灾.此次火灾是近期石油行业最严重的事故之一.

交易商称,委内瑞拉是像柴油和航煤这样的石油产品的出口国,这些油品多数最终销往美国.同时加州雪佛龙位于里奇蒙日产能24.5万桶炼厂的一原油蒸馏装置停产.

交易商称,这可能意味着美国或许需要从亚洲进口更多油品.

"这将对美国墨西哥湾沿岸地区市场产生巨大影响,从亚洲运往智利、秘鲁等国的套利操作可能行得通,这些国家通常从美国墨西哥湾沿岸地区获得供应,"一位北亚交易商称.

另一位交易商称,即使石油价格横向波动或下跌,但雪佛龙炼厂的一石油装置停产,委内瑞拉出现新的问题将支撑美国西海岸、加勒比海地区和美国墨西哥湾沿岸的价格升水.(完)