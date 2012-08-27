〔国际油市〕亚洲柴油和航煤即期价格上涨,因美墨西哥湾沿岸需求或增长

****澳新经济指标预测--2月22日-3月1日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
路透新加坡8月27日电---亚洲柴油和航煤即期合约价格周一上涨,因为交易商预计,在委内瑞拉炼厂大火后,美国墨西哥湾沿岸地区的需求将增长.
9月柴油价格较10月每桶升水1.26美元,高出上交易日升水0.15美元.
周末委内瑞拉日产能64.5万桶的Amuay炼厂遭遇火灾.此次火灾是近期石油行业最严重的事故之一.
交易商称,委内瑞拉是像柴油和航煤这样的石油产品的出口国,这些油品多数最终销往美国.同时加州雪佛龙位于里奇蒙日产能24.5万桶炼厂的一原油蒸馏装置停产.
交易商称,这可能意味着美国或许需要从亚洲进口更多油品.
"这将对美国墨西哥湾沿岸地区市场产生巨大影响,从亚洲运往智利、秘鲁等国的套利操作可能行得通,这些国家通常从美国墨西哥湾沿岸地区获得供应,"一位北亚交易商称.
另一位交易商称,即使石油价格横向波动或下跌,但雪佛龙炼厂的一石油装置停产,委内瑞拉出现新的问题将支撑美国西海岸、加勒比海地区和美国墨西哥湾沿岸的价格升水.(完)
--编译 兰秀娟;审校 田建华
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 102.12 +1.60 +1.59 1973308 京东 30.23 +0.38 +1.27 5130289 新浪 78.99 +3.37 +4.46 1172684 搜狐 41.62 +2.27 +5.77 743385 网易 293.44 -3.81 -1.28 1264574 百度 185.62 +0.45 +0.24 3465171 台湾 台湾积体电路