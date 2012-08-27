〔国际油市〕亚洲燃料油9月/10月跨月价差升至三周高位

路透新加坡8月27日电---亚洲燃料油市场周一走坚,即期跨月价差上升逾1美元至三周收盘高位.委内瑞拉最大的炼厂于周末发生火灾.

0830GMT亚洲收盘时,燃料油9月/10月跨月价差上涨1.76美元至逆价差每吨4.63美元,创下8月3日以来最高.

交投活跃,该合约总计成交超过40万吨.

10月/11月跨月价差也有浓厚的交投兴趣,成交44万吨.该合约收报逆价差每吨4.00美元,为两个月高位.

交易员表示,委内瑞拉日产能为64.5万桶的Amuay炼厂发生爆炸,或导致该国油品出口推迟,不过该国石油部长表示,该公司将不会宣布不可抗力,相反其它炼厂会提高产量.

据International Enterprise的数据,委内瑞拉每月平均向新加坡出口约40万吨燃料油.

海关数据显示,中国也定期从委内瑞拉进口油品.7月,委内瑞拉取代俄罗斯成为中国第一大燃料油进口量,进口量达到55.8万吨.

180-cst和380-cst燃料油的现货升水也双双走坚.前者上升0.45美元至两周高位每吨较新加坡现货报价升水3.00美元.后者上涨1.45美元至三周高位每吨3.70美元.