〔国际油市〕亚洲燃料油9月/10月跨月价差升至三周高位

****澳新经济指标预测--2月22日-3月1日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
路透新加坡8月27日电---亚洲燃料油市场周一走坚,即期跨月价差上升逾1美元至三周收盘高位.委内瑞拉最大的炼厂于周末发生火灾.
0830GMT亚洲收盘时,燃料油9月/10月跨月价差上涨1.76美元至逆价差每吨4.63美元,创下8月3日以来最高.
交投活跃,该合约总计成交超过40万吨.
10月/11月跨月价差也有浓厚的交投兴趣,成交44万吨.该合约收报逆价差每吨4.00美元,为两个月高位.
交易员表示,委内瑞拉日产能为64.5万桶的Amuay炼厂发生爆炸,或导致该国油品出口推迟,不过该国石油部长表示,该公司将不会宣布不可抗力,相反其它炼厂会提高产量.
据International Enterprise的数据,委内瑞拉每月平均向新加坡出口约40万吨燃料油.
海关数据显示,中国也定期从委内瑞拉进口油品.7月,委内瑞拉取代俄罗斯成为中国第一大燃料油进口量,进口量达到55.8万吨.
180-cst和380-cst燃料油的现货升水也双双走坚.前者上升0.45美元至两周高位每吨较新加坡现货报价升水3.00美元.后者上涨1.45美元至三周高位每吨3.70美元.
--编译 王洋;审校 田建华
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 102.12 +1.60 +1.59 1973308 京东 30.23 +0.38 +1.27 5130289 新浪 78.99 +3.37 +4.46 1172684 搜狐 41.62 +2.27 +5.77 743385 网易 293.44 -3.81 -1.28 1264574 百度 185.62 +0.45 +0.24 3465171 台湾 台湾积体电路