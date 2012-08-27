〔表格〕美国芝加哥联邦储备银行公布7月中西部制造业指数为95.6

加拿大股市：创纪录最高收位，能源股和Restaurant Brands表现上佳
路透多伦多2月21日 - 加拿大主要股指周二创下收盘纪录高位，油价攀升支撑能源股领涨大盘，Restaurant Brands International在宣布收购消息之后跳涨逾7%。
路透芝加哥8月27日电---美国芝加哥联邦储备银行周一公布,7月中西部制造业指数为95.6,6月修正后为93.9
以下为详细数据:(基期为2007年)
7月 6月 5月
指数 95.6 93.9 93.1
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--编译 兰秀娟;审校 王洋
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