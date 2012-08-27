版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 27日 星期一 20:34 BJT

〔表格〕美国芝加哥联邦储备银行公布7月中西部制造业指数为95.6

路透芝加哥8月27日电---美国芝加哥联邦储备银行周一公布,7月中西部制造业指数为95.6,6月修正后为93.9

以下为详细数据:(基期为2007年)

7月 6月 5月

指数 95.6 93.9 93.1

浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 兰秀娟;审校 王洋

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐