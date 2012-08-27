〔国际油市〕亚洲石脑油价格持于近四个月高位,裂解价差涨至约17周最高

路透新加坡8月27日电---周一亚洲石脑油价格持于近四个月高位每吨992美元,裂解价差上涨8.33%至每吨130.63美元的约17周最高,受需求强劲和供应受限支撑.

印度9月石脑油出口可能不足55万吨水平,为四个月最低.交易商预计印度Reliance Industries不会有现货出口,且该国整体出口减少.

他们还表示,汽油需求强劲,炼厂检修以及国内石脑油需求增加被认为是推低印度9月出口的因素.

印度出口在低位,欧洲10月船货有限,将在短期支撑石脑油价格.

韩国需求强劲,LG化学和Samsung Total买入10月船货.

LG化学买入10月上半月运抵的5万吨石脑油,成本加运费价(C&F)为每吨较日本现货报价高出8.00美元.

这与8月21日LG化学支付的每吨1.50-2.00美元贴水价格相差很大.

Samsung Total也买入10月上半月船货.

北亚一交易员称,"买家当前希望购入更多船货.市场变化很快."(完)