〔国际油市〕亚洲石脑油价格持于近四个月高位,裂解价差涨至约17周最高

****澳新经济指标预测--2月22日-3月1日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
路透新加坡8月27日电---周一亚洲石脑油价格持于近四个月高位每吨992美元,裂解价差上涨8.33%至每吨130.63美元的约17周最高,受需求强劲和供应受限支撑.
印度9月石脑油出口可能不足55万吨水平,为四个月最低.交易商预计印度Reliance Industries不会有现货出口,且该国整体出口减少.
他们还表示,汽油需求强劲,炼厂检修以及国内石脑油需求增加被认为是推低印度9月出口的因素.
印度出口在低位,欧洲10月船货有限,将在短期支撑石脑油价格.
韩国需求强劲,LG化学和Samsung Total买入10月船货.
LG化学买入10月上半月运抵的5万吨石脑油,成本加运费价(C&F)为每吨较日本现货报价高出8.00美元.
这与8月21日LG化学支付的每吨1.50-2.00美元贴水价格相差很大.
Samsung Total也买入10月上半月船货.
北亚一交易员称,"买家当前希望购入更多船货.市场变化很快."(完)
--编译 田建华;审校 王洋
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 102.12 +1.60 +1.59 1973308 京东 30.23 +0.38 +1.27 5130289 新浪 78.99 +3.37 +4.46 1172684 搜狐 41.62 +2.27 +5.77 743385 网易 293.44 -3.81 -1.28 1264574 百度 185.62 +0.45 +0.24 3465171 台湾 台湾积体电路