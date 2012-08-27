〔标题新闻〕M&T Bank称将以约37亿美元收购同业Hudson City Bancorp,扩大美国东部业务

欧洲政经：希腊敦促德国放弃对希腊预算盈余目标的不合理高要求

路透雅典2月21日 - 希腊周二敦促德国放弃“不合理”要求，并对减轻希腊债务负担的呼声采取“建设性”立场。德国要求希腊基础预算盈余与国内生产总值(GDP)之比在10年内达到3.5%。