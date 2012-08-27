〔标题新闻〕M&T Bank称将以约37亿美元收购同业Hudson City Bancorp,扩大美国东部业务

加拿大股市：创纪录最高收位，能源股和Restaurant Brands表现上佳
路透多伦多2月21日 - 加拿大主要股指周二创下收盘纪录高位，油价攀升支撑能源股领涨大盘，Restaurant Brands International在宣布收购消息之后跳涨逾7%。
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8JR2S9]
路透多伦多2月21日 - 加拿大主要股指周二创下收盘纪录高位，油价攀升支撑能源股领涨大盘，Restaurant Brands International在宣布收购消息之后跳涨逾7%。
路透雅典2月21日 - 希腊周二敦促德国放弃“不合理”要求，并对减轻希腊债务负担的呼声采取“建设性”立场。德国要求希腊基础预算盈余与国内生产总值(GDP)之比在10年内达到3.5%。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --