〔美国热股〕苹果上涨逾2%,之前赢得与三星间的专利诉讼案

路透8月27日电---苹果周一上涨,此前该公司在与三星电子之间的专利战中大获全胜.[ID:nSB1744444].

分析师表示,在发布iPhone 5之前苹果赢得专利官司,将有利于提升该公司在移动设备市场的地位,并巩固苹果在该市场的主导地位,因使用谷歌(GOOG.O)安卓系统的公司可能迫使考虑调整设计.

苹果周一盘初上扬2.15%,报677.50美元;谷歌下跌2.39%,报662.40美元.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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