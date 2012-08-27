〔欧元区金融〕ECB新购债计划料打消对国家融资的疑虑--亚斯穆森

路透德国汉堡8月27日电---欧洲央行执委亚斯穆森周一表示,欧洲央行(ECB)将对新购债计划进行量身打造,以打消任何对国家融资的疑虑.亚斯穆森此举意在安抚德国央行的担忧情绪.

亚斯穆森称,新购债计划将确保那些欧洲央行所购买公债的国家不会弱化改革.他并未透露ECB将在何时开始行动,但明确表示尽管面对德国央行反对,计划仍将会推进.