〔美国热股〕热带风暴Isaac袭扰墨西哥湾并影响供给,雪佛龙与Williams微跌

路透8月27日电---美国原油期货CLc1周一在亚洲交易时段上扬,受供应忧虑刺激,因热带风暴Isaac来袭,恐将导致美国墨西哥湾的大部分海上石油生产停顿.

Isaac在袭击加勒比海地区后,周日席卷佛罗里达南部,带来狂风暴雨.料将增强至2级飓风,本周将侵袭佛罗里达和路易斯安那之间的墨西哥湾沿岸.[ID:nSB1744818].

Williams Companies(WMB.N)周一盘初微跌0.03%,报32.10美元;雪佛龙(Chevron)CHV.N小跌0.34%,报111.63美元.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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