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货币新闻 | 2012年 8月 28日 星期二 00:32 BJT

〔美国FED〕进一步实施政策措施有益处,但效果有限--皮亚纳尔托

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN9E8HT025]

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