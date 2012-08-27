版本:
中国
债券 | 2012年 8月 28日 星期二 02:09 BJT

〔标题新闻〕美联储称正考虑将要求中等规模银行进行年度压力测试的时间推迟至明年9月

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8JRCXH]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐