版本:
中国
市场报道 | 2012年 8月 28日 星期二 02:30 BJT

〔标题新闻〕美监管机构称因遭风暴Isaac袭击,墨西哥湾约78%石油产能和48%天然气产能被关闭

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nH5E8GG01F]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐