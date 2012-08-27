〔金属期市〕伦敦休市之日纽约期铜收低,投资者坐等央行行动

* 中国必须准备好应对短期风险的计划--人民日报

* 金川计划买入现货铜--消息

* 市场关注:周二公布的美国8月消费者信心指数

路透纽约/上海8月27日电---纽约期铜周一收低,日内因节假日而交投清淡,而投资者寻找有关央行总裁在扶助刺激经济成长和金属需求的努力的更清晰线索.上周纽约期铜曾攀升近2%.

今日期铜下跌,反映出本周整体市场态度更趋谨慎,人们的注意力均放在周五怀俄明州杰克森霍尔央行总裁会议上,期待看到美国联邦储备理事会(美联储, FED)将以何种方式刺激经济的明确指引.

投资者亦试图考量欧洲央行(ECB)将如何应对地区债务危机,中国又将怎样保证经济成长率高于政府制定的7.5%目标.

"短期来看,每个人都在等待贝南克周五在杰克森霍尔的发言,以判断美联储的下一步动作...或许我们将迎来某种形式的央行联合行动,不过很多事还悬而未决."Kingsview Financial交易部主管Matthew Zeman表示.

"市场目前正在寻求某些有关(央行)未来行动计划的更清晰线索."

纽约商品期货交易所(COMEX)9月期铜HGU2收低0.70美分,报每磅3.4765美元,期铜稍早升穿100日移动均线切入位3.49美元,但未能延续这涨势.盘中交投区间在3.4630-3.5060美元.

伦敦金属交易所(LME)市场今日因假休市.根据汤森路透初步数据,纽约尾盘时段,COMEX成交量超过51,500口,较30日均值高出逾15%.

纽约市场未能拾过隔夜亚洲涨势的接力棒,当时有关中国当局将采取更多刺激行动的预期帮助上海期交所主力12月期铜合约SCFcv1收升0.4%,报每吨55,840元人民币(8,800美元).

人民日报在周五头版撰文称,在经济面临下行压力之际,中国应该准备应对短期风险的计划,但政策重点要着眼于长期结构性调整,这意味着北京尚未排除出台进一步刺激措施的可能.[ID:nSB1745464].

上周五数据显示,截至8月21日当周,基金经理和其他大型投机客将美国期铜合约的空头押注削减7,551口至3,224口.

现货铜市场方面,中国买入现货的活动开始加速.有消息称该国第三大炼厂金川集团旗下交易部门计划在9月底前买入最多15万吨铜,投资者受到鼓舞.

交易商亦报告中国现货买盘增多,因投资者基于一项新税收激励政策,预计大型中国炼厂出口铜数量料增加.

中国最大的铜生产商江西铜业(600362.SS)(0358.HK)发言人Pan

Qifang上周四表示,该公司也在香港成立全资子公司,以降低进口和潜在收购活动的融资成本.

以下为1805 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 347.45 -0.90 -0.26 343.60 1.12

LME期铝 1917.00 12.50 +0.66 2020.00 -5.10

LME期铜 7639.00 -45.50 -0.59 7600.00 0.51

LME期铅 1970.00 18.00 +0.92 2035.00 -3.19

LME期镍 16470.00 -5.00 -0.03 18710.00 -11.97

LME期锡 20895.00 945.00 +4.74 19200.00 8.83

LME期锌 1879.00 17.00 +0.91 1845.00 1.84

上海期铝 15380.00 25.00 +0.16 15845.00 -2.93

上海期铜 55900.00 160.00 +0.29 55360.00 0.98

上海期锌 14770.00 135.00 +0.92 14795.00 -0.17

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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