〔美国个股〕苹果寻求禁止八款三星移动产品在美销售-法院文件

路透旧金山8月27日电---根据一份苹果(AAPL.O)周一提交给法院的文件,该公司将寻求禁止八款三星电子(005930.KS)移动产品在美国销售的初步禁售令,等待最终禁售令.

禁售令针对的产品包括,三星的Galaxy S 4G和Droid Charge等.(完)