〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货在夏季劲扬后回落,受获利了结打压

美国利率：费城联储总裁称经济大致恢复正常，今年升息三次合宜
路透费城2月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。
路透8月27日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收跌,受累于获利了结.乾旱导致美国玉米减产,带动玉米期价出现持续一整个夏天的涨势.
一位农业气象学家称,热带风暴Isaac预计将在密西西比或路易斯安那州墨西哥湾沿岸登陆,风暴将发展成为飓风,预计将为美国中西部中部和南部大范围地区带来降雨,使旱情得以缓解.
气象学家John Dee表示,降雨来的太迟,对遭乾旱袭击的美国玉米作物帮助不大,但可能有助于部分晚季大豆作物的生长.Dee还指出,预计风暴的严重程度不足以损及已成熟的作物,可能仅会导致早期收割推迟几天.
商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,过去一周,投机商增加CBOT玉米期货和期权的看涨押注,至17个月来最高,因担忧乾旱会导致美国作物产量减少.
美国中西部现货玉米价格多数持稳,多个州正在进行数个.
12月合约高于全部关键的移动均线.九日相对强弱指标报46.
12月玉米合约CZ2下跌7-3/4美分,结算价报8.00-3/4美元.
今日CBOT玉米期货大约成交量为192,711口.(完)
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--编译 母红;审校 李军
路透费城2月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。
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