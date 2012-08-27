〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货下滑,遭遇获利了结从新高回落

美国利率：费城联储总裁称经济大致恢复正常，今年升息三次合宜
路透费城2月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。
路透8月27日电---芝加哥期货交易所(CBOT)新作大豆期货周一下滑0.7%,交易商称遭遇获利了结从合约高位回落,且投资人认为周末美国中西部的降雨以及预报本周还有降雨可能有助于晚播种的作物.
中西部内陆地区,特别是爱荷华州的大豆加工商现货买盘趋软也令大豆期货承压.
大豆期货前八个月份的合约均创新高,之后回落.
热带风暴Isaac将于周二晚间或周三早在佛罗里达和路易斯安那州之间登陆美国墨西哥湾.嘉吉和Archer Daniels Midland Co为预防已关闭在路易斯安那州的部分出口输送系统.
拜8月降雨量创纪录所赐,阿根廷农户未来两个月将在理想的条件下种植玉米和大豆.
分析机构Celeres表示,巴西大豆预售增至2012/13年度预估产量的43%,高于之前一周的42%,上年同期为14%.
美国农业部公布,上周出口检验美国大豆1,740.7万蒲式耳,低于预估的2,000-2,400万.
11月大豆期货SX2收挫12-3/4美分,报17.18-3/4美元.
9月豆粕合约SMU2收低1.6美元,收报每短吨531.8美元.
9月豆油合约BOU2下滑0.33美分,报每磅55.91美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为184,999口,豆粕期货为71,059口,豆油期货为105,281口.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
路透费城2月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/22/2017 两年期浮息债券 02/16/2017 02/24/2017 02/22/2017 五年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/23/2017 七年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/27/2017 13周和26周期国库券 02/23/2017 03/02/2017
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)