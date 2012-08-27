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市场报道 | 2012年 8月 28日 星期二 04:27 BJT

〔美股盘后〕PVH公布业绩后股价大涨2.6%

路透纽约8月27日电---PVH Corp (PVH.N)在周一美股盘后交易中大涨2.6%,之前该公司公布季度业绩.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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